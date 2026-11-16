AIDA ENGINEERING: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AIDA ENGINEERING hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

AIDA ENGINEERING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.10 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIDA ENGINEERING in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 16.15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 114.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 136.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch