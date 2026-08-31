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31.08.2026 06:37:00
AIDA ENGINEERING gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AIDA ENGINEERING liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AIDA ENGINEERING die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.92 JPY gegenüber 16.57 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.35 Milliarden JPY – eine Minderung von 17.27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18.55 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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