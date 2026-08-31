AIDA ENGINEERING gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AIDA ENGINEERING hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIDA ENGINEERING ein EPS von 1.15 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 96.3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 24.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIDA ENGINEERING 128.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch