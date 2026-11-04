Aichi Tokei Denki präsentierte Quartalsergebnisse

Aichi Tokei Denki stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49.79 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aichi Tokei Denki 42.86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.22 Prozent auf 15.79 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch