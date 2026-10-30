AICHI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AICHI liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AICHI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18.37 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25.96 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat AICHI mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21.14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch