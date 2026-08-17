Aichi Financial Group,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aichi Financial Group, lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 59.43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15.56 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56.12 Prozent auf 36.67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch