Aichi Financial Group, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aichi Financial Group, hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 14.54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aichi Financial Group, 25.53 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 30.65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch