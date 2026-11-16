Aica Kogyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aica Kogyo hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 80.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 79.77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aica Kogyo im vergangenen Quartal 77.70 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aica Kogyo 61.59 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch