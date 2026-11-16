Aica Kogyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aica Kogyo hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.25 USD gegenüber 0.270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 487.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch