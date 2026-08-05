Aica Kogyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aica Kogyo hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 74.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aica Kogyo 71.52 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Aica Kogyo 71.38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch