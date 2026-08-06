Aica Kogyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aica Kogyo hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.23 USD, nach 0.250 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Aica Kogyo 447.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 413.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch