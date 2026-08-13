AIA Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AIA Engineering präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

AIA Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32.27 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32.69 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.39 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.68 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch