AIA Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AIA Engineering hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26.76 INR gegenüber 29.73 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.13 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10.48 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch