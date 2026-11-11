AI,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AI, präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8.40 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 410.9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 411.7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch