Ai hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 64.95 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 77.13 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 20.88 Milliarden JPY gegenüber 20.27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch