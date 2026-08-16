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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Mit Kakeibo einfach und langfristig Geld sparen
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ETF Sparplan
16.08.2026 19:00:00

AI Set to Extend Fossil Fuel Dominance

AI's energy footprint is out of control. Hyperscalers are building out data centers faster than the energy industry can keep up with, pushing for the rapid buildout of any form of energy we have at our disposal, clean or dirty. Silicon Valley's leadership in the decarbonization movement and bold net-zero pledges are a thing of the past. But a new study warns that the biggest issue with AI's carbon footprint may not even be its own energy consumption, but rather the industries it is used to support and expand. Instead of reducing emissions, Big…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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