Ai ROBOTICS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ai ROBOTICS gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7.63 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 146.08 Prozent auf 11.08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch