Ai ROBOTICS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ai ROBOTICS lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.60 JPY gegenüber 7.94 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Ai ROBOTICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch