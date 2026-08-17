Ai Partners Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ai Partners Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 10.97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ai Partners Financial noch ein Gewinn pro Aktie von -4.250 JPY in den Büchern gestanden.

Ai Partners Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.16 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 867.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch