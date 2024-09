AI-Media und ITV kündigen bahnbrechende Partnerschaft zur Revolutionierung von Untertitelungsdiensten an

LONDON, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Untertitelungs- und Übersetzungsdiensten, ist stolz darauf, eine neue Partnerschaft mit ITV, dem grössten kommerziellen Fernsehsender Grossbritanniens, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Nutzung von KI-Untertitelungstechnologie zur Verbesserung der Zugänglichkeit und der betrieblichen Effizienz im gesamten umfangreichen ITV-Sendenetzwerk.



David Padmore, Direktor für Barrierefreiheit bei ITV, betonte, wie wichtig diese Partnerschaft ist, um das Engagement von ITV für die Einführung neuer Technologien voranzutreiben. "Wir bei ITV sind ständig auf der Suche nach innovativen Lösungen, um unsere Dienste zu verbessern und die vielfältigen Bedürfnisse unserer Zuschauer zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit AI-Media hat es uns ermöglicht, die Vorteile modernster künstlicher Intelligenz zu nutzen, um unsere Arbeitsabläufe bei der Untertitelung zu optimieren und gleichzeitig die höchsten Standards in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit einzuhalten."

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht der Einsatz der automatischen Live-Untertitelungslösung LEXI von AI-Media, die sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur von ITV einfügt. Die Zusammenarbeit zwischen AI-Media und ITV hat zu einer Technologiearchitektur geführt, die auf die komplexen Anforderungen des Senders, einschliesslich seiner 18 regionalen Nachrichtenvarianten, zugeschnitten ist. Die Lösung nutzt die SDI Encoder Pro Cards von AI Media, um LEXI-Untertitel als in die bestehende ITV-Architektur eingebettete VANC-Daten zu liefern, und wird vom ITV-Expertenteam für Zugangsdienste betrieben. Das Produkt Alta von AI Media wird auch für ITVX und andere IP-Video-Workflows verwendet.

Die Untertitelung der Regionalnachrichten von ITV erfolgte traditionell in einem manuellen Arbeitsablauf mit erheblichem Personalbedarf. Es wird erwartet, dass die Umstellung auf Automatisierung durch AI-Medias LEXI dramatische Auswirkungen auf den Personaleinsatz haben wird, was zu erheblichen Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen führen wird. Die Automatisierung der Arbeitsabläufe ermöglicht es ITV, mehr Untertitel bereitzustellen und so die Zugänglichkeit für seine Zuschauer zu verbessern. Darüber hinaus wird erwartet, dass die höhere Zuverlässigkeit und die geringere Latenzzeit des LEXI-Systems die allgemeine Qualität des Dienstes verbessern.

Die Implementierung der automatisierten Arbeitsabläufe von AI-Media war unkompliziert und verursachte keine Unterbrechungen der Playout-Lösungen von ITV. Diese Flexibilität bei der Ausspielung war ein erheblicher Vorteil und ermöglichte einen reibungslosen Übergang zum neuen System.

Das Untertitelungsteam von ITV wird weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von massgeschneiderten Themenmodellen spielen, um ein Höchstmass an Genauigkeit und Relevanz in den Untertiteln zu gewährleisten. Die Umstellung auf automatisierte Arbeitsabläufe ermöglicht es ITV, mehr regionale Nachrichtenuntertitel anzubieten, was letztlich einem breiteren Publikum zugute kommt.

"ITV hat sich für AI-Media entschieden, weil wir über eine robuste Infrastruktur verfügen und LEXI in komplexen Sendeumgebungen einsetzen können. Unsere Erfahrung bei der Bereitstellung von Untertiteln in stark regulierten Märkten und unsere guten Beziehungen zu Regulierungsbehörden wie Ofcom, ACMA und FCC waren wichtige Faktoren für ihre Entscheidung," sagte John Peck, VP of International Sales bei AI-Media. "Diese Partnerschaft verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz von ITV, sondern bestätigt auch ihre Position als vorausschauende Innovatoren in der europäischen Gemeinschaft der Zugangsdienste."

Die Zusammenarbeit von ITV mit AI-Media unterstreicht das Engagement des Senders, das Zuschauererlebnis durch fortschrittliche Technologie zu verbessern, und unterstreicht seine Rolle als Vorreiter in Sachen Barrierefreiheit und Innovation.

Für weitere Informationen über ITV: https://www.itvplc.com/

Für weitere Informationen über AI-Media: https://www.ai-media.tv/

Über AI-Media

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für KI-Sprach- und Untertitelungsworkflows spezialisiert hat.?

Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit.??

Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seines KI-Untertitelungsprodukts LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Arbeitsabläufen belegen.???

Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI-Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen.??

AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen.????

Über ITV

ITV ist der grösste kommerzielle Fernsehsender und Streamer in Grossbritannien. Das Access Services Team von ITV arbeitet intern und liefert Untertitel und Audiodeskription für alle Live- und aufgezeichneten Programme von ITV und bietet seine Dienste auch externen Kunden an.

