Ai legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ai lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43.07 JPY gegenüber 83.22 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 20.29 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ai 15.64 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 224.08 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Ai 407.13 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 28.44 Prozent auf 85.02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 66.20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch