AI inside stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AI inside hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30.32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19.06 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.19 Milliarden JPY – ein Plus von 5.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AI inside 1.13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch