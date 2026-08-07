AI, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AI, hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.63 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AI, -7.310 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AI, in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 363.9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 398.8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch