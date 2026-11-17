AI FUSION CAPITAL GROUP hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 14.53 JPY gegenüber -11.670 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 3.07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AI FUSION CAPITAL GROUP 439.0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch