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17.11.2026 06:37:00
AI FUSION CAPITAL GROUP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AI FUSION CAPITAL GROUP hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 14.53 JPY gegenüber -11.670 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 3.07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AI FUSION CAPITAL GROUP 439.0 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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