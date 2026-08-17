AI FUSION CAPITAL GROUP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AI FUSION CAPITAL GROUP hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 44.30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10.910 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 352.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 615.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch