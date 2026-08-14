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14.08.2026 06:37:00
AI Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
AI Energy äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -0.030 THB je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.15 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.05 Milliarden THB.
Redaktion finanzen.ch
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