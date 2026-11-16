AI CROSS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AI CROSS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30.85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13.97 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 983.2 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.29 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch