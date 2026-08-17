AI CROSS legte Quartalsergebnis vor

AI CROSS hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27.29 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AI CROSS ein EPS von -3.450 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1.22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 23.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 991.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch