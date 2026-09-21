Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’905 0.9%  SPI 19’693 0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’547 1.0%  Euro 0.9448 0.1%  EStoxx50 6’315 1.3%  Gold 4’343 -0.9%  Bitcoin 69’475 4.0%  Dollar 0.8233 0.1%  Öl 102.0 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue Hoffnungsträger bei Novo Nordisk: Anleger schicken Aktie dennoch tief ins Minus
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
ABB-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Strombedarf von KI-Rechenzentren
Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko
Aktien von HBM und Electra reagieren: HBM-Portfoliounternehmen Electra Therapeutics neu an der NASDAQ - So gross ist das IPO
Suche...
ETF Sparplan

A.H.T. Syngas Technology Aktie 25458128 / NL0010872388

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 10:13:12

AHT SYNGAS TECHNOLOGY stellt Weichen für Wachstum und Vertriebsausbau

A.H.T. Syngas Technology
2.78 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen


EQS-Media / 21.09.2026 / 10:13 CET/CEST

 

AHT SYNGAS TECHNOLOGY stellt Weichen für Wachstum und Vertriebsausbau

Hauptversammlung beschliesst Erweiterung von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre der AHT Syngas Technology haben in der Hauptversammlung vom 08. September 2026 die Erweiterung des Vorstands und des Aufsichtsrats beschlossen. Mit der Neubesetzung wichtiger Führungspositionen reagiert das Unternehmen auf die aktuell herausfordernde Geschäftsentwicklung und schafft die Grundlage für eine breitere Marktpositionierung sowie nachhaltiges Wachstum.

Zum neuen Chief Executive Officer (CEO) wurde Dr. Diego Freydl bestellt. Der promovierte Kaufmann begleitet AHT SYNGAS TECHNOLOGY bereits seit mehr als acht Jahren als Investor und Berater und verfügt daher über umfassende Kenntnisse des Unternehmens, seiner Technologien und Produkte.  Da er bereits in ähnlichen Märkten vertriebliche Führungspositionen innehatte, ist er für diese Position prädestiniert.               .

Neu in den Vorstand berufen wurde zudem Peter Biewald als Chief Financial Officer (CFO). Er verfügt über langjährige Erfahrung als CFO bei börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Finanzmanagement, Unternehmensentwicklung und Beteiligungsmanagement.

Der bisherige CEO Gero Ferges wird künftig die Funktion des Chief Technology Officer (CTO) wahrnehmen. Damit wird er sich zukünftig stärker auf seine Kernkompetenzen fokussieren können, die für die weitere Entwicklung des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen.

Zudem wurde Hr. Udo Berner als neues Mitglied in den Aufsichtsrat bestellt. Er bringt langjährige Managementerfahrung aus dem Bau- und Infrastruktursektor mit und war in führenden Funktionen namhafter, auch grosser börsennotierter Unternehmen tätig. 

Strategische Neuausrichtung zur Stärkung der Ertragsbasis

Die personellen Veränderungen erfolgen vor dem Hintergrund eines insgesamt unbefriedigenden Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr 2026. Die detaillierten Finanzkennzahlen wird das Unternehmen im Zuge der Veröffentlichung des Halbjahresberichts bekanntgeben.

Um die Ertragskraft nachhaltig zu verbessern, richtet AHT SYNGAS TECHNOLOGY seine Strategie künftig stärker auf die Erschliessung zusätzlicher Umsatzquellen aus. Ein zentraler Schwerpunkt ist dabei die Erweiterung des Produktportfolios. Ziel ist es, die Abhängigkeit vom oftmals langen und kapitalintensiven Projektgeschäft zu reduzieren und gleichzeitig wiederkehrende Umsatzströme zu schaffen.

Begleitend dazu werden sowohl die interne als auch die externe Vertriebsorganisation gezielt ausgebaut, um die Marktpräsenz zu stärken und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu erschliessen.

Dr. Freydl, CEO von AHT SYNGAS TECHNOLOGY:

"Wir richten das Unternehmen künftig noch stärker auf Vertrieb und Marktbearbeitung aus. Unser Leistungsportfolio bietet bereits heute zahlreiche attraktive Möglichkeiten, eigenständige Produktlinien weiterzuentwickeln und erfolgreich zu vermarkten. Dadurch reduzieren wir die Abhängigkeit von grossen Einzelprojekten, erschliessen zusätzliche Revenue Streams und schaffen eine stabile Grundlage für die langfristige Sicherung und Weiterentwicklung unseres Unternehmens."

 

Fokus auf Wachstum durch verbreitertes Produktportfolio

Mit der erweiterten Führungsstruktur und den eingeleiteten strategischen Massnahmen sieht sich AHT SYNGAS TECHNOLOGY nun gut aufgestellt, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und die vorhandenen technologischen Kompetenzen künftig noch stärker in marktfähige Produkte und Lösungen umzusetzen.



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: A.H.T. Syngas Technology N.V.
Schlagwort(e): Forschung/Technologie

21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.H.T. Syngas Technology N.V.
Schimmelt 2-16
5611 ZX Eindhoven
Niederlande
Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0
E-Mail: ir@aht-cleantec.com
Internet: www.aht-cleantec.com
ISIN: NL0010872388
WKN: A12AGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart
LEI Code: 3912003WMQQC1OHPJV73
EQS News ID: 2402196

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2402196  21.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Analysen zu A.H.T. Syngas Technology N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:25 Marktüberblick: Infineon hui – Volkswagen pfui
09:00 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
08:49 Logo WHS Fed-Schock verdaut? 5-%-Rendite, Öl und Trump-Xi-Gipfel bringen neue Spannung
08:35 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
07:53 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte im Aufwind?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’412.95 19.70 S9B1DU
Short 14’717.93 13.79 SCB4UU
Short 15’260.94 8.92 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’904.76 21.09.2026 11:20:28
Long 13’302.34 19.98 SCB29U
Long 12’985.21 13.79 S95BFU
Long 12’436.02 8.92 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa
Bitcoin und Ethereum ziehen an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
NVIDIA-Aktie: Die 5-Millionen-Dollar-Wette, die den Chipkonzern rettete
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.