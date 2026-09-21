A.H.T. Syngas Technology Aktie 25458128 / NL0010872388
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21.09.2026 10:13:12
AHT SYNGAS TECHNOLOGY stellt Weichen für Wachstum und Vertriebsausbau
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AHT SYNGAS TECHNOLOGY stellt Weichen für Wachstum und Vertriebsausbau
Hauptversammlung beschliesst Erweiterung von Vorstand und Aufsichtsrat
Die Aktionärinnen und Aktionäre der AHT Syngas Technology haben in der Hauptversammlung vom 08. September 2026 die Erweiterung des Vorstands und des Aufsichtsrats beschlossen. Mit der Neubesetzung wichtiger Führungspositionen reagiert das Unternehmen auf die aktuell herausfordernde Geschäftsentwicklung und schafft die Grundlage für eine breitere Marktpositionierung sowie nachhaltiges Wachstum.
Zum neuen Chief Executive Officer (CEO) wurde Dr. Diego Freydl bestellt. Der promovierte Kaufmann begleitet AHT SYNGAS TECHNOLOGY bereits seit mehr als acht Jahren als Investor und Berater und verfügt daher über umfassende Kenntnisse des Unternehmens, seiner Technologien und Produkte. Da er bereits in ähnlichen Märkten vertriebliche Führungspositionen innehatte, ist er für diese Position prädestiniert. .
Neu in den Vorstand berufen wurde zudem Peter Biewald als Chief Financial Officer (CFO). Er verfügt über langjährige Erfahrung als CFO bei börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Finanzmanagement, Unternehmensentwicklung und Beteiligungsmanagement.
Der bisherige CEO Gero Ferges wird künftig die Funktion des Chief Technology Officer (CTO) wahrnehmen. Damit wird er sich zukünftig stärker auf seine Kernkompetenzen fokussieren können, die für die weitere Entwicklung des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen.
Zudem wurde Hr. Udo Berner als neues Mitglied in den Aufsichtsrat bestellt. Er bringt langjährige Managementerfahrung aus dem Bau- und Infrastruktursektor mit und war in führenden Funktionen namhafter, auch grosser börsennotierter Unternehmen tätig.
Strategische Neuausrichtung zur Stärkung der Ertragsbasis
Die personellen Veränderungen erfolgen vor dem Hintergrund eines insgesamt unbefriedigenden Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr 2026. Die detaillierten Finanzkennzahlen wird das Unternehmen im Zuge der Veröffentlichung des Halbjahresberichts bekanntgeben.
Um die Ertragskraft nachhaltig zu verbessern, richtet AHT SYNGAS TECHNOLOGY seine Strategie künftig stärker auf die Erschliessung zusätzlicher Umsatzquellen aus. Ein zentraler Schwerpunkt ist dabei die Erweiterung des Produktportfolios. Ziel ist es, die Abhängigkeit vom oftmals langen und kapitalintensiven Projektgeschäft zu reduzieren und gleichzeitig wiederkehrende Umsatzströme zu schaffen.
Begleitend dazu werden sowohl die interne als auch die externe Vertriebsorganisation gezielt ausgebaut, um die Marktpräsenz zu stärken und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu erschliessen.
Dr. Freydl, CEO von AHT SYNGAS TECHNOLOGY:
"Wir richten das Unternehmen künftig noch stärker auf Vertrieb und Marktbearbeitung aus. Unser Leistungsportfolio bietet bereits heute zahlreiche attraktive Möglichkeiten, eigenständige Produktlinien weiterzuentwickeln und erfolgreich zu vermarkten. Dadurch reduzieren wir die Abhängigkeit von grossen Einzelprojekten, erschliessen zusätzliche Revenue Streams und schaffen eine stabile Grundlage für die langfristige Sicherung und Weiterentwicklung unseres Unternehmens."
Fokus auf Wachstum durch verbreitertes Produktportfolio
Mit der erweiterten Führungsstruktur und den eingeleiteten strategischen Massnahmen sieht sich AHT SYNGAS TECHNOLOGY nun gut aufgestellt, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und die vorhandenen technologischen Kompetenzen künftig noch stärker in marktfähige Produkte und Lösungen umzusetzen.
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: A.H.T. Syngas Technology N.V.
Schlagwort(e): Forschung/Technologie
21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|A.H.T. Syngas Technology N.V.
|Schimmelt 2-16
|5611 ZX Eindhoven
|Niederlande
|Telefon:
|+49 (0)2206 / 95 190 - 0
|E-Mail:
|ir@aht-cleantec.com
|Internet:
|www.aht-cleantec.com
|ISIN:
|NL0010872388
|WKN:
|A12AGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart
|LEI Code:
|3912003WMQQC1OHPJV73
|EQS News ID:
|2402196
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
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2402196 21.09.2026 CET/CEST
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