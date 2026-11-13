Ahresty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ahresty hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -47.20 JPY. Ein Jahr zuvor waren 44.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 45.75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ahresty 39.18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch