Ahresty präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ahresty hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 26.78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 39.39 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 42.42 Milliarden JPY – eine Minderung von 1.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42.91 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch