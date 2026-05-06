Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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06.05.2026 09:11:37
Ahold Delhaize-Aktie: Überraschend starkes erstes Quartal - Führungsposten wird neu besetzt
Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize ist mit etwas mehr Gewinn ins Jahr gestartet als gedacht.
Die USA sind für Ahold Delhaize der wichtigste Markt. Weil die US-Währung zuletzt spürbar an Wert verloren hatte, blieben von den Umsätzen aus den Vereinigten Staaten umgerechnet weniger Euro übrig. Neben dem von der US-Regierung veranlassten Preissenkungen für Medikamente drückte der Rückgang der Eierpreise in dem Land auf den Erlös, nachdem sich Eier ein Jahr zuvor dort wegen einer landesweiten Knappheit stark verteuert hatten.
An seinen Erwartungen für das laufende Jahr hält Ahold-Delhaize-Chef Frans Muller unterdessen fest. So soll die bereinigte operative Marge etwa vier Prozent erreichen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll währungsbereinigt um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz steigen.
Ahold Delhaize gab zudem einen geplanten Wechsel an der Führungsspitze bekannt. Unternehmenschef Muller wird im April 2027 den Stab an Thierry Garnier übergeben und sich in den Ruhestand verabschieden. Muller ist seit Juli 2018 an der Spitze des Unternehmens.
/stw/mis/stk
ZAANDAM (awp international)
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