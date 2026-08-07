Ahold Delhaize (Ahold) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ahold Delhaize (Ahold) hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.610 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.17 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.09 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.639 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 23.18 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch