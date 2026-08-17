Ahmedabad Steelcraft stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ahmedabad Steelcraft äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1.00 INR gegenüber 3.46 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.26 Prozent zurück. Hier wurden 387.2 Millionen INR gegenüber 426.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch