Ahluwalia Contracts (India) äusserte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Ahluwalia Contracts (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.37 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11.73 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.64 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11.77 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch