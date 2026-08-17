Ahkun gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ahkun präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13.07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ahkun 45.90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ahkun 1.69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch