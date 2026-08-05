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05.08.2026 06:37:00
Ahjikan präsentierte Quartalsergebnisse
Ahjikan hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34.70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -7.410 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 12.54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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