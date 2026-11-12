Ahjikan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ahjikan liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ahjikan die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 30.36 JPY gegenüber 31.04 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 13.12 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch