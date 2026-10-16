AHC GROUP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AHC GROUP lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 5.13 JPY gegenüber 6.97 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.88 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AHC GROUP einen Umsatz von 1.70 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch