Aguila Copper präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aguila Copper hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aguila Copper ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CAD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.050 CAD. Im Vorjahr waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch