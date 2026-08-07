Agthia Group PJSC Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agthia Group PJSC Bearer hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.02 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Agthia Group PJSC Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von -0.050 AED in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.86 Prozent auf 1.28 Milliarden AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch