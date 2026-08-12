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12.08.2026 06:37:00
AGT Food and Ingredients legte Quartalsergebnis vor
AGT Food and Ingredients hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
AGT Food and Ingredients hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.080 CAD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 634.2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AGT Food and Ingredients einen Umsatz von 623.6 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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