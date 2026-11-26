Agrion International hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 8.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch