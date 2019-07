Agrinos gibt neuen Vorstandsvorsitzenden bekannt

OSLO, Norwegen, 10. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Der Vorstand von Agrinos freut sich, die Ernennung von Raj Kaul zum Vorstandsvorsitzenden bekanntzugeben. Seine Ernennung in den Vorstand wurde von den Aktionären auf der Hauptversammlung am 18. Juni in Oslo, Norwegen, genehmigt.

„Agrinos ist im Begriff, neue Märkte zu erschliessen und Verkäufe in der ganzen Welt zu generieren. Raj verfügt über die Erfahrung und den Hintergrund, die erforderlich sind, um die nächste Phase des Wachstums und der kommerziellen Expansion des Unternehmens zu unterstützen", so der scheidende Vorsitzende Frederic de Stexhe.

Kevin Helash, CEO von Agrinos, fügte hinzu: „Die nachgewiesene Erfolgsbilanz, die Raj in diese Rolle einbringt, kombiniert mit seinem Unternehmergeist und seiner umfangreichen Kenntnis des Marktes, wird die Position von Agrinos als führender Anbieter von globalen biologischen Produkten weiter festigen."

Raj Kaul ist geschäftsführender Gesellschafter von RK Associates, einem in Europa und Indien tätigen Unternehmens- und Beratungsunternehmen. Er hat über 30 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung sowie bei Fusionen und Übernahmen und hatte zuvor Führungspositionen bei der Bayer AG inne. Er ist derzeit Mitglied des Vorstands mehrerer landwirtschaftlicher Chemie- und Technologieunternehmen auf der ganzen Welt.

Der Agrinos-Vorstand spricht Frederic de Stexhe seinen aufrichtigen Dank für seinen Beitrag als amtierender Vorsitzender seit dem Jahr 2018 aus. De Stexhe trat 2017 in den Vorstand ein und wird weiterhin als Vorstandsmitglied fungieren.

Informationen zu Agrinos

Agrinos ist ein Anbieter von biologischen Inputstoffen für Feldfrüchte, der sich für die Verbesserung von Produktivität und Nachhaltigkeit in der modernen Landwirtschaft einsetzt. Die Auswahl an Biodüngern und biostimulierenden Erzeugnissen hilft Landwirten, rentabel zu wirtschaften, steigert die Ernteerträge der Pflanzen und verbessert die Effizienz herkömmlicher Düngemittel.

