Agrify präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Agrify hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5.330 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 490.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch