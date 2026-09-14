BASF Aktie 1032194 / US0552625057
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14.09.2026 14:58:00
Agricultural Solutions-Aktie: BASF bereitet Börsengang der Agrarsparte vor - Banken mandatiert
BASF treibt den Börsengang seiner Agrarsparte voran.
BASF hatte angekündigt, Agricultural Solutions in der Rechtsform einer Societas Europaea (SE) an die Frankfurter Wertpapierbörse bringen zu wollen. Die Entscheidung über Durchführung oder Zeitpunkt eines Börsengangs sei aber noch nicht getroffen worden und hänge von verschiedenen Faktoren ab.
Die rechtliche und operative Trennung des Geschäfts verlaufe planmässig, so BASF weiter. Es seien bislang 80 Prozent des globalen Agricultural-Solutions-Geschäfts auf eigenständige Gesellschaften übertragen worden, die ein neues, branchenspezifisches ERP (Enterprise Resource Planning)-System nutzen.
Auf einem Kapitalmarkttag am 24. November wird BASF einen strategischen und operativen Überblick über den Geschäftsbereich geben.
DJG/mgo/ros
Dow Jones Newswires
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