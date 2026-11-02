Agricultural Bank of China Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Agricultural Bank of China Un äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.810 USD je Aktie generiert.

Agricultural Bank of China Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.00 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47.90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch