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31.08.2026 06:37:00
Agricultural Bank of China Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Agricultural Bank of China Un hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.75 USD gegenüber 0.670 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 52.26 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.69 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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