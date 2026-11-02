Agricultural Bank of China (H) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agricultural Bank of China (H) hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.30 HKD gegenüber 0.250 HKD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.96 Prozent auf 415.68 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 374.60 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch