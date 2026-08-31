Agricultural Bank of China (H) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Agricultural Bank of China (H) hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.23 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.210 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 409.45 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 372.17 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch